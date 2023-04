Davide Ancelotti ad un passo dalla panchina del Basilea (Marca)

“Nonostante la sua età, ha attraversato le panchine più importanti d’Europa. Ha acquisito esperienza da tutti i campionati e ora ha deciso di iniziare una nuova fase”.

Davide Ancelotti è ad un passo dal diventare allenatore del Basilea. Lo scrive Marca. Il figlio di Carlo Ancelotti ha deciso di iniziare la sua carriera da solo, scrive il quotidiano spagnolo ed è vicinissimo alla firma con il club svizzero.

“Il futuro di Davide Ancelotti, figlio del tecnico del Real Madrid e membro chiave del suo staff tecnico, comincia a farsi più chiaro. L’italiano ha deciso di iniziare la sua carriera da solo ed è diventato il principale candidato a prendere le redini del Basilea, una delle principali squadre svizzere e una costante in Champions League”.

Davide Ancelotti era vicino a diventare l’allenatore dell’Everton, ma poi l’operazione non si è concretizzata ed ha continuato al fianco di suo padre al Real Madrid. Al club spagnolo ha un contratto fino al 2024, ma ormai ha deciso di trasferirsi al Basilea. Sarebbe la sua prima esperienza come capo allenatore e un passo definitivo nella sua carriera vissuta nell’ombra del padre. A Napoli ne sappiamo qualcosa delle illazioni più volte avanzate nei confronti del figlio di Ancelotti. Del padre è stato detto anche che volesse semplicemente trovare una sistemazione al figlio, che invece finora si è sempre dato da fare dimostrando sul campo le sue attitudini e trovando apprezzamenti e riscontri a livello internazionale.

Marca racconta la sua esperienza nei club di primo livello, come Napoli, Bayern e Real Madrid, al fianco del padre. Ora però ha deciso di mettersi in proprio e di continuare il suo percorso lontano da Carlo, di uscire definitivamente dalla sua ombra. Il quotidiano spagnolo scrive:

“Nonostante la sua età, Davide ha attraversato le panchine più importanti d’Europa. Ha iniziato come preparatore al Psg, ha attraversato Madrid, Bayern Monaco, Napoli, Everton ed è tornato a Madrid come secondo di suo padre. L’italiano ha acquisito esperienza da tutti i campionati più potenti d’Europa e ora ha deciso di iniziare una nuova fase”.

Il Basilea è quinto nel suo campionato. Attualmente è guidato dal tedesco Heiko Vogel come allenatore ad interim e ha deciso di scommettere su Davide Ancelotti. Ha deciso di dargli il comando per iniziare un nuovo progetto che porterà la squadra a lottare ancora per il Campionato che ha dominato nelle ultime stagioni.

