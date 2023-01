Bielsa è atterrato in Inghilterra per parlare con la dirigenza del club. Nel caso di rifiuto, pronta un’offerta per convincere il Real a liberare Davide Ancelotti

Se Bielsa non accetta, l’Everton vuole Davide Ancelotti (Daily Mail)

Secondo quanto riporta il Daily Mail, Marcelo Bielsa è atterrato in Inghilterra per parlare con la dirigenza dell’Everton della possibilità di diventare il nuovo allenatore della squadra inglese dopo l’esonero di Lampard. Bielsa ha molte riserve sul fatto che la squadra, così com’è adesso, possa adattarsi al suo stile di gioco, ma il fatto stesso che sia andato a Londra per incontrare l’Everton, lascia pensare che sia possibile un accordo per coprire il ruolo rimasto vacante. Spetterà al club convincerlo ad accettare.

L’alternativa a Bielsa, qualora rifiutasse, sarebbe Davide Ancelotti, scrive il Daily Mail. Il club inglese è pronto a presentare un’offerta formale al Real Madrid, dove al momento Davide lavora nello staff del padre Carlo.

“Davide Ancelotti è stato discusso come alternativa. L’allenatore 33enne, che ha lavorato con il padre Carlo a Goodison Park, fa attualmente parte dello staff del Real Madrid, dove Carlo è allenatore. E l’Everton è pronto a parlare con Ancelotti Jr se non riesce a chiudere con Bielsa e sta preparando un approccio formale al club spagnolo”.

Un altro nome in lizza è quello dell’ex allenatore del Burnley, Sean Dyche.

Se Bielsa dovesse raggiungere un accordo con l’Everton, sarebbe il suo primo incarico in panchina da quando ha lasciato Elland Road lo scorso febbraio. Durante la sua permanenza di quattro anni allo Yorkshire club, Bielsa ha guidato il Leeds di nuovo in Premier League e poi a un nono posto nel primo anno di ritorno nella massima serie. Se dovesse prendere il comando a Goodison Park, dovrà affrontare un’altra retrocessione, con la squadra del Merseyside attualmente al 19 ° posto nella classifica della Premier League, a due punti dalla salvezza.

L’Everton non attraversa un periodo sereno. Secondo quanto scriveva ieri il Guardian, Farhad Moshiri ha messo in ventita l’Everton. Accetterà offerte a partire da una base di 500 milioni di sterline.

“L’Everton è stato messo in vendita da Farhad Moshiri, che sta cercando offerte superiori ai 500 milioni di sterline per il club della Premier League. Negli ultimi mesi Moshiri ha cercato investimenti esterni ma alla fine ha messo sul mercato l’Everton, e valuterebbe una cessione di minoranza o di maggioranza. Diversi potenziali acquirenti hanno espresso interesse”.