Ancelotti: «Il Var ha preso il sopravvento sulla decisione arbitrale, si usa troppo»

Carlo Ancelotti è stato intervistato a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Ha parlato del suo futuro: «Le chiacchiere le porta via il vento. Ho un contratto col Real Madrid fino al 30 giugno 2024 e mi piacerebbe rispettarlo».

Ma ha parlato anche di altro, come ad esempio del Var e dell’utilizzo che se ne fa.

«Non sono molto contento di come viene applicato il Var. In questo momento ha preso il sopravvento sulla decisione arbitrale, vi si ricorre troppo spesso. Era nato per ovviare a errori chiari ed evidenti, ma ora viene troppo richiesto il suo intervento, deve essere un po’ cambiato. Sui falli di mano c’è ancora molta confusione».

Quando ancora allenava il Napoli, dopo la pessima direzione di gara di Giacomelli in Napoli-Atalanta, in un confronto pubblico con Rizzoli pose la domanda: “ma chi decide? L’arbitro o il Var?». Domanda che fondamentalmente è rimasta senza risposta.

Del figlio Davide ha detto:

«Sta finendo il corso per allenatore di Uefa Pro in Galles, terminerà a maggio e poi potrà allenare qualsiasi tipo di squadra. Non allenerà a Basilea perché si trova bene qui e vogliamo continuare qui. Il giorno in cui avrà voglia di cominciare da solo, credo che lo farà e lo farà anche bene».

Si è definito in apprensione per Silvio Berlusconi:

«Sono molto legato a lui, spero che vada tutto bene. Berlusconi è stato, è e sarà una persona molto amata da tutti. È stato un grande presidente, che stimolava e aiutava nei momenti difficili e metteva un po’ di pepe in quelli buoni. Nei momenti di difficoltà si poteva contare sul suo appoggio».

Di Milan-Napoli ha detto: «sarà una partita molto equilibrata e molto incerta».

Ha aperto al tempo effettivo : “Ci potrebbe essere l’idea di mettere il tempo effettivo per evitare questi maxi-recuperi. Alcune cose si possono fare”.