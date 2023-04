Allianz richiama la Juve: «Inaccettabile la rissa contro l’Inter per chi indossa il nostro marchio»

La compagnia assicurativa, sponsor del club bianconero, annuncia una lettera di richiamo: «atteggiamenti del tutto censurabili, non ammettiamo scuse»

Allo sponsor della Juventus, Allianz Italia, proprio non sono piaciute le immagini della rissa in campo durante la partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Il Corriere della Sera scrive che la compagnia assicurativa ha preannunciato una lettera di richiamo al club bianconero in un video inviato a dipendenti e agenti dal ceo Giacomo Campora. Per Allianz è assolutamente inaccettabile il comportamento dei giocatori della Juventus, che hanno messo in atto atteggiamenti definiti “del tutto censurabili” e su cui, dichiara Campora, non si ammettono scuse legate all’agonismo sportivo.

Il quotidiano scrive:

“Dall’altro il colosso assicurativo che sponsorizza la Juventus con il naming right dello stadio, in alcune attività del settore femminile e il cui marchio è presente sulle maglie d’allenamento della prima squadra, ha preannunciato una lettera di richiamo al club”.

“Giacomo Campora, ceo di Allianz Italia, in un video diffuso a dipendenti e agenti, ha preannunciato: «Manderò una lettera ai vertici del club perché non ritengo assolutamente accettabile che giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tengano atteggiamenti del tutto censurabili e su cui non ammettiamo alcuna scusa legata all’agonismo sportivo»”.

Dopo quanto accaduto nella partita di Coppa Italia, il giudice sportivo ha chiuso la curva della Juve per un turno ed ha inflitto tre giornate di squalifica a Cuadrado. Ieri la Juventus ha presentato ricorso contro la chiusura della curva. Il settore, a meno di cambiamenti, dovrebbe restare senza spettatori nella sfida casalinga contro il Napoli del prossimo 23 aprile. Il responso è atteso il 14 aprile.

ilnapolista © riproduzione riservata