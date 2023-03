Spalletti: «La posizione politica di Kvara merita più applausi di un gol»

In conferenza stampa: «Ho letto, ha preso parte attraverso i social in maniera importante come una persone deve sempre fare quando ritiene che ci siano ingiustizie»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta. Tra le domande poste al tecnico ce n’è anche una sulla posizione politica assunta da Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano si è espresso in merito alle sommosse che in questa settimana il suo paese. La popolazione georgiana è infatti scesa nelle piazze per protestare contro una proposta di legge considerata pro-Russia. Spalletti ha elogiato pubblicamente la presa di posizione di Kvaratskhelia:

«Ho letto, ha preso parte attraverso i social in maniera importante come una persone deve sempre fare quando ritiene che ci siano ingiustizie. Quello che ha scritto è un voler scendere virtualmente in piazza e far conoscere il suo pensiero. Io penso che vada applaudito più di un gol. È un grandissimo calciatore e un grandissimo uomo».

