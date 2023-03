Son: «Mi dispiace per Conte, avrei voluto fare di più. Mi sento responsabile»

«Ha sicuramente grande abilità ed esperienza e sono sicuro che avrà di nuovo successo. Lo ringrazio molto»

L’attaccante del Tottneham, Son Heung-min, ha parlato dell’esonero di Conte alla tv coreana dopo la sconfitta della Corea del Sud in amichevole contro l’Uruguay. Il giocatore degli Spurs ha detto di sentirsi responsabile dell’esonero del tecnico e che non è riuscito a tornare in forma dopo l’infortunio per dare una mano alla squadra.

Le parole riportate dal Telegraph di Son su Conte

«Mi dispiace molto per Conte. È un manager di livello mondiale, abbiamo fatto un grande viaggio insieme, lo ringrazio molto. Non so come gli altri giocatori stiano pensando a lui, ma mi dispiace per lui. Avrei voluto fare di più, ma non ho potuto. Non ho potuto aiutare la squadra e mi sono sentito responsabile quando ha lasciato il club. Ha sicuramente grande abilità ed esperienza come allenatore e sono sicuro che avrà un grande successo nella sua carriera. Tornando agli Spurs, voglio finire il resto della stagione alla grande con i miei compagni, per il nostro club».

ilnapolista © riproduzione riservata