Conte saluta il Tottenham: «Il calcio è passione. Indimenticabile sentire i tifosi cantare il mio nome»

Su Instagram: «Grazie a tutti gli Spurs che hanno apprezzato e condiviso il mio intenso modo di vivere il calcio come allenatore»

Antonio Conte saluta il Tottenham tramite il suo account ufficiale di Instagram. Il tecnico salentino ha semplicemente ringraziato i tifosi che lo hanno sostento e con lui gioito. Nessun riferimento alla società o ai giocatori, ma solo parole rivolte verso i supporter degli Spurs.

“Il calcio è passione. Ringrazio profondamente tutti gli Spurs che hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio intenso modo di vivere il calcio come allenatore. Un pensiero speciale ai tifosi che mi hanno sempre dimostrato sostegno e apprezzamento, è stato indimenticabile sentirli cantare il mio nome. Si è concluso il nostro viaggio insieme vi auguro il meglio per il futuro. Antonio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Conte (@antonioconte)

Con questo messaggio Conte si conceda dal Tottneham dopo lo sfogo che gli è valso un addio anticipato. L’ex Inter, infatti, era in scandenza il prossimo giugno e da entrambe le parti non filtrava ottimismo sulla permanenza. Il post partita contro il Southampton ha solamente accelerato il processo e ora la dirigenza degli Spurs deve valutare bene il prossimo allenatore.

Conte saluta dopo circa un anno mezzo il Tottenham, dove ha guidato Kane e compagni per 76 partite. La speranza sia dell’allenatore che della società era quello di alzare l’asticella dopo il quarto posto conquistato la stagione e magari provare a lottare per la vittoria della Premier quest’anno. Per il tecnico italiano però è stato pesante digerire l’uscita ai quarti di Fa Cup e l’eliminazione dalla Campions League, per mano del Milan, che lo ha portato a “mollare” giocatori e club.

ilnapolista © riproduzione riservata