Sinner batte in scioltezza Rublev ed è ai quarti dell’Atp di Miami

Jannik Sinner batte in scioltezza Andrey Rublev 6-2, 6-4 e accede per la terza volta ai quarti di finale dell’Atp di Miami. Il tennista altoatesino supera il russo con una prestazione aggressiva che lo riporta in corsa per le Atp Finals dove sale al quinto posto nella race (anche se è ancora molto presto). L’accesso tra i migliori otto gli fa guadagnare anche due posizioni nel ranking, dove spera a fine stagione di tornare nella top ten.

Sinner dopo la vittoria ha parlato ai microfoni di Sky Sport, si è soffermato sulla maggior aggressività messa in campo e dei suoi miglioramenti.

«Provo tutti i giorni a fare del mio meglio. Rublev non è mai un avversario semplice, serve bene ed è aggressivo. Oggi il mio livello è stato ottimo, mi sono sentito bene in campo ed è stata la partita in cui ho servito meglio. Ho cercato di giocare con la giusta tattica, bomba contro bomba non è mai facile. Oggi ho cambiato un po’ e sono soddisfatto. Ho cercato di essere più aggressivo di lui».

