Rossi: «Nel 2015 dissi a Marquez: ti stai creando un’immagine di merda, ne vale la pena?»

«Quel Mondiale è una ferita profonda. Mai visto uno che corre per far vincere un altro. Lo avvertii: ti stai rovinando l’immagine solo per far perdere me»

Marc Marquez sta raccogliendo i frutti di una carriera. Anzi per dirla con le parole esatte di Valentino Rossi: di “un’immagine di merda” costruita in anni di scorrettezze in pista. Il nove volte campione del mondo è tornato a parlare del suo “nemico”, al centro di nuove polemiche dopo aver speronato Oliveira alla prima gara della stagione. Lo ha fatto al podcast “Passa dal BMST”, ripreso da Marca.

“Con Márquez era totalmente diverso – ricorda Rossi – non era solo una rivalità sportiva in pista. A un certo punto ha deciso di farmi perdere il Mondiale facendo vincere un altro che non era nemmeno il suo compagno di squadra, anzi era il mio compagno di squadra, inventando scuse, in realtà era lui quello che voleva distruggere, il mito da distruggere per mantenere il mio posto”.

“Non ho mai visto un pilota, soprattutto un campione, correre per far vincere un altro. Negli sport professionistici non s’è mai visto. È stato assurdo, orribile, perché non mi ha dato la possibilità di giocarmela con Lorenzo, in anno stellare , un anno in cui avrei potuto diventare campione del mondo per la decima volta e mettere la ciliegina sulla torta, è stata una grandissima ingiustizia che non mi sarà mai tolta”.

Rossi non dimentica: “Ho una ferita davvero profonda. Se ci penso, ho realizzato molte altre cose che mi hanno reso felice durante la mia carriera, ma in fondo è qualcosa che… Secondo me, avrei dovuto fare una grande battaglia con Lorenzo nell’ultima gara, avremmo potuto vincere lui o io, ma sarebbe stato un anno meraviglioso”.

A Sepang, nel 2015 “mi ha dato fastidio per tutta la gara, alla fine l’ho stretto e lui dice che l’ho preso a calci, ma non è vero. Pensavo lo facessero partire ultimo (nella gara dopo), e invece mi hanno penalizzato. Avrebbero dovuto gestirla meglio, è stato un gran peccato per me ma anche per il campionato. L’ultima gara della stagione mi ha rovinato“,

E così a Valencia “era una cosa che si sapeva già, l’organizzazione non sapeva controllarla, poteva fare molto meglio. Dissi a lui e ai commissari che a Valencia si sarebbe comportato così. Che non avrebbe fregato Lorenzo a fine gara, che gli avrebbe protetto le spalle e che mi avrebbe fatto perdere il Mondiale, mi guardavano come se fossi matto“

Rossi rivela anche una conversazione diretta con Marquez, in Malesia dopo l’incidente: “Gli ho parlato. Gli ho detto: ti rendi conto di quello che stai facendo? Ti stai creando un’immagine di merda. Capisci che sarà così per sempre, ti ricorderanno per questo… vale la pena rovinarti per farmi perdere il mondiale? Ma lui mi ha guardò distrattamente”.

