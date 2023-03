Romero: «Urlai in faccia a Mbappé per delle frasi che disse ad Enzo Fernandez»

A Tyc Sports: «Quando Messi ha segnato il gol del 3-2 sono andato verso di lui ad urlargli in faccia come sfogo per quello che aveva fatto in precedenza»

Cristian Romero, difensore del Tottenham, ha parlato ai microfoni di TyC Sports dall’Inghilterra e ha ripercorso l’indimenticabile viaggio della nazionale argentina nella Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Alla domanda sulla foto diventata virale della finale contro la Francia, in cui lo si vede esultare davanti a Kylian Mbappé, il giocatore del Tottenham ha raccontato i motivi del suo gesto:

«La foto è bellissima. Nel film siamo sempre noi i cattivi, ma Mbappé diceva delle cose a Enzo. Gli ha detto delle frasi provocatorie».

Conclude Romero sull’episodio con Mbappé:

«Quando Messi ha segnato il gol del 3-2 sono andato verso di lui ad urlargli in faccia come sfogo per quello che aveva fatto in precedenza».

