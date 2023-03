Raspadori pronto al rientro: domani tornerà ad allenarsi in gruppo (Sky)

L’attaccante del Napoli è pronto a tornare a disposizione di Luciano Spalletti dopo quasi un mese e mezzo di assenza.

Giacomo Raspadori è pronto a tornare a disposizione di Luciano Spalletti dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime partite. Lo rivela Sky Sport. L’ex Sassuolo è stato fuori per quasi un mese e mezzo dopo la distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’assenza dal campo è stata molto sentita dall’attaccante azzurro, che non vede l’ora di dare il suo contributo in questo rush finale del campionato.

“La pausa per le nazionali regala al Napoli un grande rientro: Giacomo Raspadori, infatti, è pronto per tornare ad allenarsi in gruppo, cosa che dovrebbe fare nella giornata di martedì, e di conseguenza a rimettersi a disposizione di Luciano Spalletti”, scrive Sky Sport.

L’infermeria azzurra, però, non sarà del tutto vuota: durante la pausa delle Nazionali si è infortunato Bereszynski. Il polacco si procurato una distorsione al ginocchio. I tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi e dovrebbe tornare a disposizione per la partita con il Lecce, che anticipa la sfida in Champions contro il Milan. Un altro giocatore che potrebbe tornare a disposizione è Diego Demme. L’italo-tedesco è fermo ai box per un affaticamento muscolare e si aspetterà l’allenamento di domani per valutare le sue condizioni.

