Park Ji Sung: «Kim è straordinario. È bello veder giocare il Napoli, ha talenti incredibili» 

L’ex stella del Manchester United e, soprattutto, del calcio coreano, Park Ji Sung, ha rilasciato un’intervista Tmw a margine del TrasfertRoom Summit a Londra, parlando di Kim e del Napoli. L’ex fantasista dell’epoca d’oro dei Red Devils ha iniziato parlando della crescita dei talenti sudcoreani.

«In Europa ci sono tanti giocatori di grande successo da più paesi. In molti in passato hanno scritto pagine importanti e lo stanno facendo anche adesso, poco importa la lega. Il livello è alto, lo dimostra quello che hanno fatto in Premier League».

Park Ji Sung su Kim:

«Straordinario, che talento. Ha fatto lo step giusto andando a giocare in Turchia e si è mostrato pronto per fare un passo in avanti. Non è venuto direttamente in Italia ma step by step, così è cresciuto e non c’è dubbio che stia facendo cose straordinarie, da leader tecnico e di personalità a Napoli».

Sulla possibilità che il Napoli vinca la Champions:

«Perché no? In Serie A e in Europa stanno facendo alla grande. Sono inattesi ma straordinari. Tutti, anche all’estero, guardano il Napoli con grande interesse: è bello vederli giocare, sono una squadra d’attacco, hanno trovato stelle e talenti incredibili. Come Kim».

Sui futuri talenti della Corea Del Sud, soprattutto quelli del Jeonbuk Hyundai, dove lui è dt:

«Avevamo cinque giocatori al Mondiale, è un paese che ha un grande potenziale. Per il futuro vedremo dove potranno arrivare, dipende in che campionati ma come avete visto per tutti c’è il potenziale di far bene. Ovunque».

Ji Sung sul periodo difficile di Son del Tottenham:

«È difficile vincere la Scarpa d’Oro in Premier, difficilissimo. Son è un giocatore speciale ma quando la squadra non gira, anche i singoli fanno fatica. Poi si è infortunato, ha recuperato, poi nelle ultime ha dimostrato la sua importante. Serve solo tempo, solo attenderlo, perché in questo finale sarà un’arma in più».

