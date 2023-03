Napoli-Lazio, Pedro sarà convocato nonostante il naso rotto e la mano steccata (CorSport)

Mascherato e steccato, l’attaccante biancoceleste non si ferma. Sarà Sarri a decidere se impiegarlo oppure no in base alle necessità

Nonostante il naso rotto e la mano sinistra steccata, la Lazio considera Pedro arruolabile per la partita di venerdì contro il Napoli.

“Naso rotto e mano sinistra steccata. Le rotture continuano per Pedro, ma non si arrende. E’ considerato disponibile per Napoli. S’era fatto male contro la Samp, non si pensava fosse un infortunio così dannoso”.

Ieri il referto, pubblicato dalla Lazio: «frattura a carico della mano sinistra», gli è stato applicato un tutore.

“Mascherato e steccato, Pedrito non si ferma. Si era sacrificato lunedì, giocando con la protezione. E rimanendo in campo dopo il colpo subito a fine primo tempo, passato inosservato. Ha preso un pestone mentre era a terra. Gli accertamenti effettuati ieri hanno certificato la frattura, non lo costringe a fermarsi. Starà a Sarri valutare il caso.

La convocazione non è data in dubbio, l’effettivo utilizzo sarà considerato in base alle necessità. Mau ha recuperato Zaccagni lunedì, l’ha fatto entrare in corsa. A Napoli lo rilancerà titolare. I calcoli vanno fatti anche pensando all’AZ Alkmaar, match di andata di Conference in programma martedì all’Olimpico”.

A 35 anni, Pedro è un esempio di forza e disponibilità per tutti, nella Lazio, scrive il quotidiano sportivo. Che riporta le sue parole sulla partita di venerdì.

«Contro il Napoli sarà una partita bellissima, sia noi che loro stiamo facendo bene. Sarà una gara molto difficile, ma andremo lì per giocare una buona partita e ottenere punti. Dopo la Conference League è normale essere un po’ stanchi, ma la squadra ha comunque lottato fino alla fine conquistando una bella vittoria di fronte al suo pubblico. Abbiamo creato molte occasioni senza però riuscire ad andare in gol. Questo poteva crearci dei rischi, abbiamo lottato fino alla fine ottenendo una vittoria molto importante».

ilnapolista © riproduzione riservata