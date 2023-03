Napoli-Eintracht, domani convocato in prefettura il Comitato per l’ordine pubblico (Repubblica)

Dovrà valutare la possibilità di proporre ricorso oppure predisporre le misure di sicurezza da adottare prima, durante e dopo la gara

Il Tar ha dato ragione all’Eintracht e revocato il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi tedeschi per la partita di Champions contro il Napoli di mercoledì 15 marzo, giudicando la decisione del Ministero degli Interni come “non adeguatamente motivata quanto ai presupposti di fatto da cui origina; al riguardo, si fa riferimento, invero, alla sola partita di andata a Francoforte, unico precedente nel quale, in circostanze di luogo del tutto diverse, le due tifoserie si sono recentemente incontrate (a parte un antichissimo altro evento) e nel corso del quale, a quanto è dato desumere dalla produzione di parte ricorrente (cfr. allegati 013 e 014 della produzione, rapporti della Polizia di Francoforte), gli incidenti verificati sono stati prontamente individuati e bloccati con l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e l’individuazione dei responsabili”.

La decisione non è stat presa di buon grado dalle forze dell’ordine preoccupate per i possibili disordini e in parte anche dal Napoli che ha fatto un comunicato spiegando che il Tar si assume la completa responsabilità di eventuali incidenti.

Secondo il Tar invece, scrive oggi Dario Del Porto su Repubblica “chiudere lo stadio ai tifosi ospiti non prende in alcuna considerazione “la possibilità di contenere il paventato rischio con misure alternative e meno invasive che – sottolinea – costituiscono il proprium dell’attività di prevenzione, possono essere ampiamente modulate e, peraltro, erano pure state da tempo predisposte e concordate “, come riferito nel ricorso presentato per conto della società che milita in Bundesliga. La scelta della prefettura viene considerata “non proporzionata” anche sotto un ulteriore profilo, perché “impone il divieto generalizzato a tutti i cittadini tedeschi, più di ottanta milioni di persone, senza ipotizzare neppure la possibilità” concentrarsi su “più immediate e identificate fonti di pericolo”.

Sempre secondo Repubblica “domani in prefettura si riunirà il comitato per l’ordine pubblico che dovrà esaminare il provvedimento per valutare la possibilità di proporre ricorso oppure predisporre le misure di sicurezza da adottare prima, durante e dopo la gara”.

Il Napoli infatti non ha ancora reso disponibili per i tifosi dell’Eintracht i 2600 biglietti del settore ospiti proprio perché la decisione del Tar può essere impugnata davanti al Consiglio di Stato

ilnapolista © riproduzione riservata