Marquez penalizzato per l’incidente con Oliveira. Sospetta frattura alla mano

Dovrà scontare un doppio giro lungo nella prossima gara in Argentina, ma la partecipazione è in dubbio. Intanto si scusa con Oliveira

Marquez è tornato e si vede: nel primo MotoGp del 2023 il catalano è partito in pole ma è stato superato alla seconda curva da Miguel Oliveira. Marquez ha provato a superarlo, allungando la staccata tentando un sorpasso all’interno. Ha preso in pieno sia Oliveira, che è finito in ospedale, sia Jorge Martin.

Nel post gara Marquez si è scusato, dicendo che aveva avuto un problema alla moto. La Direzione Gara lo ha ritenuto colpevole dell’incidente, ufficializzando la sanzione che dovrà scontare. Marquez dovrà completare un doppio giro lungo nella gara di domenica in Argentina. Non solo, si è anche fatto male. La radiografia alla mano mostra una possibile frattura al primo metacarpo. Sarà sottoposto a nuovi esami al massimo domattina, per capire se potrà partire per l’Argentina.

Marquez si è scusato con Miguel Oliveira, che ha riportato solo una forte contusione. Ha dichiarato:

«La cosa più importante è che Miguel stia bene, per me va bene così. Oggi ho fatto un errore e sono stato penalizzato. Non era mia intenzione e non volevo nemmeno superare Martin perché non ero abbastanza vicino per un attacco. Purtroppo ho avuto un blocco con la gomma anteriore. Volevo andare a sinistra ma non sono riuscito a darle la direzione voluta. Ho evitato Martin, ma ho colpito Oliveira. E’ stato un grande errore, mi scuso con lui, col suo team e coi tifosi al circuito. Un problema di velocità o messa a punto? Il problema è che dobbiamo fare tutto in staccata, guadagnare decimi in curva è molto difficile. Se vuoi essere davanti devi spingere nelle staccate, perché in rettilineo non andiamo e nemmeno in uscita di curva. Quindi prendiamo qualche rischio nelle staccate e quando hai un blocco e molli il freno, con queste MotoGP la velocità schizza. Dobbiamo capire come andare più veloci, ma in modo diverso».

ilnapolista © riproduzione riservata