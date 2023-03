Marquez è tornato e si vede: prende in pieno Oliveira che finisce all’ospedale (VIDEO)

Marc Marquez è tornato e si vede: prende in pieno Oliveira e lo manda all’ospedale.

Il catalano è partito in pole nel primo MotoGp della stagione 2023. La sua partenza non è stata delle migliori. Già alla seconda curva Miguel Oliveira è passato in prima posizione. Ma il meglio è arrivato dopo poco.

🚦 LIGHTS OUT! 🚦 @_moliveira88 gets a great start! 💨 #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/498bz48RQv

Al terzo giro Bagnaia, campione in carica, passa al comando della gara. Nelle retrovie è bagarre tra Marquez e Oliveira.

Two of the big hitters are OUT! 😮

The luckless @_moliveira88 is collected by @marcmarquez93 on the brakes into Turn 3! 💥

Hopefully Miguel is all OK 🤞#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/fcoWDOPyT8

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 26, 2023