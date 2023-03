Maradona sold out, per Napoli-Milan di Champions il Napoli metterà vendita anche gli omaggi (CorSport)

Resteranno blindati solo gli inviti personali a disposizione di De Laurentiis e della squadra. Nemmeno i giocatori potranno trovare facilmente altri biglietti

A Napoli è febbre da stadio. Ormai è impossibile trovare un biglietto per sedersi sugli spalti del Maradona, in qualsiasi settore. Contro il Milan, domenica, in campionato, sarà ancora una volta tutto esaurito. E la scena si ripeterà di nuovo il 18 aprile, sempre contro i rossoneri, per la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions. Il Corriere dello Sport scrive che, in quella occasione, addirittura il Napoli metterà in vendita anche i biglietti omaggio, che in genere regala. Resteranno blindati solo gli inviti personali a disposizione del presidente De Laurentiis e dei giocatori di Luciano Spalletti. Persino questi ultimi non riusciranno ad acquistare tagliandi ulteriori rispetto alla quota a loro riservata.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Domenica con il Milan, in campionato, sarà un altro sold out da aggiungere ai 573.017 spettatori messi insieme in 13 giornate. E poi un altro in Champions, il 18 aprile: 6 milioni di incasso previsti per il bis dei quarti. E doppio record nel mirino: ai botteghini e in tribuna”.

Trovare un biglietto, al momento, è impossibile. Per questo motivo, in occasione della Champions, il Napoli venderà anche gli omaggi.

“E crescono di pari passo le delusioni: trovare un biglietto è una missione (quasi) impossibile, durissime le leggi delle vendite online. Vince il più veloce, il più fortunato. Per il derby di Champions, la società metterà in vendita anche gran parte degli omaggi abituali: blindati solo gli inviti personali del presidente e della squadra. Giocatori che, a loro volta, potranno difficilmente acquistare altri tagliandi rispetto al monte loro riservato”.

