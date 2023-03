Manfredi: «Festa scudetto a numero chiuso? Dopo Torino esistono delle limitazioni»

Napoli è in fermento: si prepara già la festa per lo scudetto, anche se manca ancora la matematica certezza della vittoria del titolo. Le feste in città per il Napoli campione di Italia dovrebbero essere due. La prima si svolgerà quando arriverà, appunto, la certezza matematica: se il Napoli continua così, si parla di fine aprile, al massimo inizio maggio. La seconda festa, invece, sarà a fine campionato. La data dovrebbe essere quella del 4 giugno, con una festa in piazza Plebiscito.

Quello che però lascia sconcertai molti tifosi è che si pensi ad una festa a “numero chiuso”. Di questo ha parlato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a Canale 21:

«Sulla festa scudetto spontanea l’organizzazione della sicurezza è in capo alla Prefettura, quello che ci chiederanno di fare per facilitare logisticamente i festeggiamenti lo faremo utilizzando anche i vigili urbani o chiudendo al traffico una parte della città. Nella prossima settimana il tavolo sicurezza si riunirà di nuovo. Il mio obiettivo è che tutti possano partecipare a questa festa ma ci sono vincoli e norme che vanno fatti rispettare«