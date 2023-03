L’esercito israeliano ha lanciato lacrimogeni in campo durante la finale Coppa di Palestina (Video)

Secondo l’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, l’esercito israeliano avrebbe interrotto una partita di calcio, la finale di Coppa di Palestina, lanciando lacrimogeni in campo. A riportare la notizia è il quotidiano sportivo Marca che richiama l’agenzia palestinese.

Tutto è successo nella città di Al Ram, nella Gerusalemme est, mentre in campo giocavano la finale il Markaz Balatah e il Jabal Al Mukaber, le forze israeliane hanno preso d’assalto il perimetro dello stadio e hanno lanciato gas lacrimogeni sul campo.

Tens of Palestinians suffocated from Israeli tear gas in Alram, E Jerusalem.

Israeli forces threw tear gas at Faisal Husseini fotball stadium while Balata FC was the playing the finale against Jerusalemitte Jablmokbr team

The second half of the match was delayed indefinitely pic.twitter.com/mhui1Zn29T

