L’Equipe punta su Kim per il futuro del Psg: “ma De Laurentiis è difficile da convincere”

Francesi preoccupati per Skriniar. Kim piace molto: “a suo agio palla al piede, forte atleticamente”. Ci sono anche Todibo, Ndicka, Pau Torres

L’Equipe fa l’elenco dei difensori appetibili sul mercato estivo. Il club è alle prese con un discreto numero di infortuni che ha indebolito il reparto difensivo. E poi c’è il dubbio Skriniar. Uno dei nomi sui quali il quotidiano francese pone l’attenzione è quello di Kim Min-jae, difensore centrale del Napoli.

Nonostante i problemi alla schiena Skriniar approderà in estate al Psg, ma non basterà. Occorrono altri rinforzi, scrive L’Equipe.

“Il probabile futuro parigino Milan Skriniar ha giocato solo undici minuti in un mese, per colpa del mal di schiena. Se, per il momento, questa preoccupazione non dovrebbe impedire al nazionale slovacco di trasferirsi la prossima estate nel club francese, la lunga assenza di Kimpembe (tendine di Achille) e l’incertezza che circonda il futuro di Sergio Ramos (alla fine del suo contratto) potrebbero spingere Luis Campos a esplorare soluzioni future”.

Tra i profili che potrebbero essere studiati da Campos ci sono Jean-Clair Todibo, Evan Ndicka, Pau Torres e, come detto, Kim Min-jae. Del difensore del Napoli, L’Equipe scrive:

“Kim Min-jae garantisce la sicurezza di una delle squadre più vorticose del continente in questa stagione. «Compie almeno venti azioni incredibili a partita”, si è recentemente congratulato il suo allenatore Luciano Spalletti. È il miglior difensore centrale del mondo». Assoluto leader della Serie A (con soli 16 gol subiti in 27 giornate), impegnato nei quarti di finale di Champions League, il Napoli ha visto esplodere negli ultimi mesi il rating del suo difensore sudcoreano (47 presenze, 3 gol) e, se rimarrà fedele alla sua reputazione, il suo presidente Aurelio De Laurentiis sarà sicuramente difficile da convincere quest’estate. A suo agio palla al piede, estremamente forte atleticamente e in grado di gestire gli squilibri, il (probabile) futuro campione italiano presenta un profilo completo che attrae qualsiasi grande squadra in cerca di rinforzo in questa posizione”.

