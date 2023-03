Leclerc: «Troppe voci contro la Ferrari. Abbiamo avuto problemi in Bahrain ma li abbiamo capiti»

Il pilota monegasco a Sky: «Negli ultimi tempi sono uscite tantissime voci sul nostro conto. Amo la Ferrari e voglio vincere qui»

Alla vigilia del gran premio di Jeddah, in Arabia Saudita, Leclerc ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il monegasco ha sgombrato le voci sul suo presunto malumore in Ferrari:

«Stanno uscendo troppe voci contro la squadra, forse per metterci in difficoltà, ma noi siamo uniti. Non è bello avere una penalizzazione già alla seconda gara, ma è come una sfida».

Leclerc deve infatti affrontare la sua prima penalità della stagione (dieci posizioni in griglia) per aver sostituito per la terza volta la centralina della monoposto dopo solo un gran premio disputato, quello del Bahrain, tra l’altro finito nel peggiore dei modi per lui.

«Sarà una gara in salita, ma mi piace questa sfida: noi siamo lì e la squadra sa di poter contare su di noi. Abbiamo avuto dei problemi alla Power Unit in Bahrain, ma li abbiamo capiti: credo che nel team ci siano grandi motivazioni per risalire, porteremo cose nuove per lottare con la Red Bull, voglio correre e fare di tutto per avere un buon feeling».

Leclerc continua:

«Spero di essere veloce per recuperare posizioni sorpassando e divertendomi, senza aspettare eventuali neutralizzazioni legate a Safety Car o Virtual Safety Car: a Sakhir non abbiamo avuto il GP che volevamo, soprattutto in gara perché in prova siamo andati meglio, ma abbiamo indicazioni per fare meglio e avvicinarci alla vetta».

Infine sgombra il campo da qualsiasi rumors su un cambio di sedile con Lewis Hamilton:

«È importante chiarire bene questa cosa perché negli ultimi tempi escono tantissime voci sul nostro conto che vengono fuori dal nulla, forse per metterci in difficoltà. La squadra è unita, quello che viene detto all’esterno non deve interessarci, io amo la Ferrari e voglio tornare a vincere qui».

