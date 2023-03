La Uefa usa Euro 2032 per fare pressioni sull’Italia e aprire Roma ai tifosi del Feyenoord (Il Messaggero)

Da Nyon hanno fatto notare all’Italia appena candidatasi per ospitare gli Europei del 2032 che non ci farebbe una bella figura a bloccare gli olandesi

Mancano poco più di venti giorni a Roma-Feyenoord di Europa League e l’orientamento del Viminale è vietare la vendita degli biglietti ai tifosi olandesi. Il Messaggero ne scrive. La motivazione sta in quanto accadde nel 2015, quando gli olandesi misero a ferro e fuoco il centro della Capitale, danneggiando gravemente anche la fontana della Barcaccia a piazza Navona. Dopo gli scontri di Napoli è lecito pensare che il divieto di trasferta non impedirà agli ultras olandesi di arrivare in Capitale. Il quotidiano romano scrive:

“In Comune valgono sempre le parole del sindaco Roberto Gualtieri dopo il sorteggio che ha messo di fronte Roma e Feyenoord: «Bisogna vietare la trasferta. Serve un atteggiamento molto duro a tutela della città». Quindi stop agli olandesi, anche perché negli stessi giorni inizieranno le celebrazioni in Centro per il Natale di Roma e, soprattutto, è attesa una delegazione del Bie per stabilire se la Capitale può organizzare l’Expo del 2030”.

Il quotidiano scrive che Nyon non vorrebbe vietare la trasferta e sta facendo pressione a Roma per ospitare i tifosi olandesi. A rischio c’è la candidatura dell’Italia ad Euro 2032:

“A rendere ancora più intricata la vicenda sono le pressioni della Uefa sui vertici del governo e del calcio italiano, perché all’Olimpico assistano al quarto di finale anche i supporter di Rotterdam. In più da Nyon avrebbero anche fatto notare che l’Italia, appena candidatasi per ospitare gli Europei del 2032, non ci farebbe una bella figura a bloccare la trasferta degli olandesi”.

Si sta pensando di ridurre i rischi organizzando degli incontri tra giocatori e tifosi:

“In verità, e per ridurre i rischi in caso di via libera alla trasferta, i due club avrebbero ipotizzato sia una serie di incontri dei loro giocatori nelle scuole sia fan zone per i supporter ospiti nelle rispettive città, evitando che possano girare liberamente. A Roma sarebbe stato scelto il Pincio”.

La decisione in merito alla presenza degli olandesi sarà comunicata dopo Pasqua e, nel frattempo, anche in Olanda si iniziano a studiare delle soluzioni:

“Parallelamente Piantedosi sarebbe in contatto con il suo omologo a L’Aia, Hanke Bruins Slot, mentre le polizie di Roma e di Rotterdam sono già in contatto per monitorare i soggetti più facinorosi o per studiare – come registrato a Napoli – possibili alleanze tra tifoserie per partecipare alle violenze. Per esempio, gli ultras del Feyenoord sono gemellati con quelli del Napoli dal 2019, i quali a loro volta si sono picchiati con i romanisti a gennaio in un Autogrill dell’Aretino”.

