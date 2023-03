La Roma è agitata solo in panchina: in campo è una delle più disciplinate del campionato (CorSport)

È la quarta squadra più disciplinata della Serie A per numero di cartellini ricevuti: 56 gialli e 3 rossi, per un totale di 59. Meglio solo Inter, Juve e Napoli.

Il Corriere dello Sport evidenzia come la polemica di questi giorni intorno alla Roma sia figlia nella realtà di rumors che si alimentano come una valanga. Infatti pochi giorni fa Repubblica scriveva di una Roma che sta diventando un caso politico. I direttori di gara la giudicherebbero inarbitrabile:

“Roma oggi è un problema. Prima di tutto politico. La squadra più odiata d’Italia. Addirittura «inarbitrabile»: così un arbitro ha definito la Roma parlando con i dirigenti, e la parola è perfetta per spiegare il livello del nervosismo che arriva dalla panchina romanista sul campo da gioco. È la strategia della tensione che ama Mourinho: organizzare un caos di cui hai le briglie, per farlo volgere a tuo favore”.

Tuttavia il quotidiano di Ivan Zazzaroni smentisce questa versione dei fatti e fa notare come per cartellini presi la squadra di Mourinho sia quart’ultima. Meglio di loro solo Juventus, Inter e Napoli.

“Eppure analizzando il campionato della Roma possiamo constatare un percorso di crescita sotto l’aspetto disciplinare, frutto di un ottimo lavoro svolto a Trigoria con la consulenza dell’ex arbitro Calvarese. Complessivamente la Roma è anzi la quarta squadra più disciplinata d’Italia per numero di cartellini ricevuti: 56 gialli e 3 rossi, per un totale di 59“.

Il Corriere Continua:

“All’agitazione della panchina, che ha prodotto tre espulsione a altrettante squalifiche per Mourinho, non corrisponde insomma un atteggiamento esasperato dei giocatori. I tre rossi incassai nelle ultime due partite, guarda caso senza l’allenatore a calmare gli animi in quanto sospeso dalla giustizia sportiva per l’effetto Serra, sono stati i primi in questa edizione della Serie A“.

