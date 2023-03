La Francia autorizza fumogeni e giochi pirotecnici negli stadi fino al 2026

Un decreto annuncia la sperimentazione secondo alcune regole. L’obiettivo è eliminare il commercio illegale di fuochi, fumogeni e bengala.

La Francia autorizza, attraverso un decreto del ministero dello Sport, i tifosi a introdurre dei fumogeni dentro gli impianti sportivi. Scrive l’Equipe:

“Un decreto pubblicato mercoledì in Gazzetta ufficiale consentirà da giovedì e per un periodo di tre anni l’autorizzazione sperimentale di articoli pirotecnici nei palazzetti dello sport scoperti“.

L'”esperimento”, così lo definisce il decreto, è volto a consentire ai club professionisti, in stretta collaborazione con le associazioni dei tifosi e con l’accordo delle autorità locali, di organizzare l’esibizione di fumogeni, bengala e fuochi d’artificio. Il tutto deve svolgersi in un quadro normativo prestabilito, sorvegliato e sicuro.

Con questo decreto la Francia vorrebbe limitare, se non debellare, il commercio illegale di fuochi pirotecnici, nella speranza che i tifosi si affidino a rivenditori autorizzati e che il tutto si svolga entro certi paletti.

Paletti che Rmc Sport sintetizza:

“La richiesta di utilizzare fuochi pirotecnici deve comprendere: i cognomi, i nomi e le date di nascita dei partecipanti e della persona in possesso del certificato di qualifica sotto il cui controllo i partecipanti utilizzeranno gli articoli pirotecnici; una pianta dettagliata dell’area di intrattenimento; le misure previste, riguardanti in particolare il salvataggio di persone, per garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico; il certificato di assicurazione di responsabilità civile del circolo e del titolare dell’attestato di qualificazione a copertura dei rischi connessi all’animazione pirotecnica”.

E ancora:

“L’elenco e le caratteristiche degli articoli pirotecnici da utilizzare durante l’animazione; l’impegno che le operazioni di montaggio, sparo e pulizia sarà effettuato esclusivamente all’interno dell’area spettacolo; l’impegno che solo i partecipanti e il titolare dell’attestato di qualificazione saranno autorizzati ad accedere all’area spettacolo, con esclusione di qualsiasi altra persona e l’impegno che gli articoli pirotecnici non utilizzati o difettosi saranno trattati, al termine dell’animazione, secondo le indicazioni fissate dal fornitore“.

