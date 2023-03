La cavalcata trionfale del Napoli guida la rivincita del Sud (Gazzetta)

In Serie A, B e C comandano le squadre meridionali. Il presidente del Catanzaro: «Il successo del Napoli può rilanciare il meridione».

Nel calcio italiano comanda il Sud. Napoli, Lazio e Roma hanno spezzato il dominio annoso delle squadre settentrionali nel campionato di Serie A. Ma anche in Serie B, C e D si registra il trionfo delle meridionali. La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento al tema.

“Benvenuti al Sud. Passione, calore, entusiasmo, luoghi da cartolina. E adesso tanto, tanto pallone. Che può servire da traino per una attesa rinascita. La cavalcata trionfale del Napoli è la molla di tutto. La squadra di Luciano Spalletti a 12 giornate dalla fine ha 18 punti di vantaggio sulla classifica e vede quello scudetto che manca dal 1990 quando il re era Diego Armando Maradona che oggi, da leggenda, dà il nome allo stadio in cui comandano due nuove stelle il nigeriano Victor Osimhen e il georgiano Khvicha Kvaratskhelia”.

“Napoli vive di calcio. Sogna in grande. Oggi gioca alla pari con le big d’Europa e l’impresa degli uomini di Spalletti può ridare slancio a una città intera”.

“Ma, parallelamente, il Sud vive imprese simili in altre piazze. Perché in Serie B domina il Frosinone guidato dal campione del mondo 2006 Fabio Grosso che ha 13 punti di vantaggio sulla terza, che è il Bari, altro polo meridionale che tenta il salto in alto (peraltro con la stessa proprietà del Napoli), nel girone C della Serie C nessuno può mettere in dubbio la scalata del Catanzaro che a sette giornate dalla fine ha un ampio margine sul Crotone. Mentre in Serie D nel girone I il Catania domenica potrebbe addirittura essere già promosso.

Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, dice alla Gazzetta:

«Dopo un ciclo perdente si registra un momento di grande vivacità. E’ un segnale importante, una rinascita e devo

ammettere che fa enorme piacere. C’è stato un forte squilibrio, ora si vede un’inversione di tendenza. Ben venga

questo riscatto anche da parte di piazze, oltre a Napoli, come Catania, Catanzaro, le stesse Palermo, Bari e Lecce che hanno splendide tifoserie»

Da Catanzaro il presidente del club Floriano Noto, concorda con il collega di Frosinone:

«Il successo del Napoli può rilanciare il meridione».

