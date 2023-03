Italia-Inghilterra, il lato migliore dei tifosi: improvvisano una partitella vicino al porto (Video)

Sui social i video della partitella fra inglesi e italiani nei pressi di piazza Municipio. «Vinceremo noi», assicura un giovane.

Nella giornata di ieri doveva giocarsi un’amichevole fra tifosi dell’Inghilterra e dell’Italia. Una sorta di antipasto prima di vedere i veri campioni sul terreno di gioco. Tuttavia le preoccupazioni sulla sicurezza pubblica dovute a minacce di aggressione ricevute in privato dall’organizzatore dell’evento, hanno costretto le autorità a cancellarlo.

Tuttavia i tifosi, quelli veri, sanno sempre mostrare il lato più bello del calcio. Fra le strade del centro storico di Napoli, i supporters dell’Inghilterra hanno improvvisato una partita con gli avversari napoletani nei pressi di piazza Municipio, a pochi passi dal porto. Una sorta di anticipazione di Italia-Inghilterra

«Il calcio unisce», queste le parole dei protagonisti:

Sulle minacce all’organizzatore dell’amichevole ufficiale ne scrivevamo ieri:

“Nei giorni scorsi, come segnalato da diversi quotidiani inglesi, era arrivata una e-mail di minacce a Garford Beck uno degli organizzatori della partita in questione. La England Fans FC è una squadra di tifosi di tutte le età che in occasione di ogni partita in trasferta della nazionale inglese, organizza delle partite amichevoli con i gruppi di tifosi del paese che li ospita, in segno di rispetto e amicizia. Beck ha dichiarato che l’e-mail conteneva minacce dagli ultras napoletani.La Figc, prontamente allertata si era dichiarata molto preoccupata per queste minacce via e-mail da Napoli”.

ilnapolista © riproduzione riservata