Irma Testa in semifinale ai Mondiali di boxe di Nuova Delhi

Prosegue il periodo d’oro di Irma Testa, l’atleta campana, già medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, approda in semifinale ai Mondiali di boxe femminili di Nuova Delhi, in India. Insieme a lei l’altra italiana Sirine Charaabi, che nei -52 kg ha inflitto un netto 5-0 alla mongola Oyuntsetseg e così domani si giocherà le proprie carte per l’approdo in semifinale sfidando la giapponese Kinoshita.

Benissimo anche Irma Testa: L’azzurra, testa di serie numero 1 del tabellone, partiva come favorita ma il risultato del match contro la brasiliana Jucielen Romeu non era affatto scontato visti i precedenti combattimenti della sfidante. Il risultato è stato però schiacciante: 5-0 (quattro 30-27, un 29-27).

Irma Testa (campionessa europea in carica, vicecampionessa del mondo e medaglia di bronzo a Tokyo 2020) punta ora a sconfiggere la francese Amina Zidani – vincitrice a sorpresa contro la favorita Manisha Manisha (test di serie numero 4) per split decision (4-1) – e volare in finale per lottare per l’oro.

Sconfitte invece ai quarti di finale, tra qualche rimpianto, la – 50 kg Sorrentino, 1-4 per la colombiana Valencia, così come la – 54 kg Savchuk, che si arrende, sempre col punteggio di 1-4, alla mongola Munguntsetseg.

