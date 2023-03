Insigne potrebbe raggiungere Mertens al Galatasaray

Lo scrive il giornale turco Aksam. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Insigne ora guadagna 15 milioni

Lorenzo Insigne potrebbe raggiungere Dries Mertens al Galatasaray, secondo Aksam. Il giornale turco rivela che l’idea del club sarebbe di riproporre la coppia vista a Napoli e che non sia l’unica per aumentare la competitività della squadra. La richiesta sarebbe di prenderlo in prestito e poi trattare un eventuale riscatto.

L’avventura di Insigne al Toronto potrebbe chiudersi dopo appena un anno e, stando a quanto riferisce la testata turca, avrebbe voglia di tornare a giocare in Europa, ma dovrebbe rinunciare a molti dei 15 milioni di dollari che attualmente incassa. Lo sponsor per un arrivo sullo stretto del Bosforo sarebbe lo stesso Mertens, che avrebbe già parlato con l’ex capitano del Napoli. Al momento l’unico aspetto critico sarebbe solamente l’ingaggio.

ilnapolista © riproduzione riservata