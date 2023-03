Impara le tabelline e avrai i biglietti per andare a vedere il Napoli allo stadio

L’iniziativa dell’associazione “Figli in Famiglia” resa possibile grazie al Napoli Club Bologna associazione di tifosi da sempre attenta al sociale

Impara le tabelline e avrai i biglietti per andare allo stadio a vedere il Napoli. È l’iniziativa dell’associazione “Figli in Famiglia”, di San Giovanni a Teduccio, che è stata resa possibile dal Napoli Club Bologna di Maurizio Criscitelli.

Due sono stati i vincitori della gara di tabelline: Vincenzo e Carmine. E hanno potuto assistere dal vivo alla vittoria degli azzurri di Spalletti sull’Atalanta per 2-0. Sono andati in tribuna family con i loro papà e i biglietti sono stati loro donati dal Napoli Club Bologna associazione di tifosi da sempre attenta al sociale oltre che alla lotta contro ogni tipo di mafia e criminalità organizzata.

Il Napoli Club Bologna da oltre un anno collabora con l’associazione. Così hanno commentato sui social.

Quando abbiamo saputo dell’iniziativa dell’associazione “Figli in famiglia” di mettere in palio due biglietti per la partita del Napoli in una gara di tabelline, non abbiamo esitato un secondo a decidere di partecipare regalando i biglietti ai vincitori. Felici ed emozionati di aver realizzato il sogno di due piccoli tifosi!

