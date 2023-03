Il Napoli può pure disinteressarsi del campionato: il vantaggio morale su chi insegue è di 30 punti (Gazzetta)

Dietro alla capolista fanno a gara a chi sbaglia di più. Altro che calcoli sul +18 in classifica. Spalletti potrebbe anche pensare solo alla Champions

La Gazzetta dello Sport commenta il pareggio del Milan contro la Salernitana, seguito al pareggio della Lazio contro il Bologna e alla sconfitta dell’Inter contro lo Spezia. Per come stanno messe le inseguitrici, scrive la rosea, il Napoli potrebbe anche disinteressarsi completamente dello scudetto: lo vincerebbe comunque. Il vantaggio in classifica della squadra di Spalletti è di 18 punti, ma il vantaggio morale è di almeno 30 punti. Inutile fare calcoli sulla giornata che sarà decisiva per la vittoria del titolo. Il Napoli ha praticamente già vinto: nessuna riesce a tenere il suo passo.

“Niente di nuovo sul fronte delle inseguitrici: continuano a fare a gara a chi sbaglia di più. Dev’essere un nuovo gioco social. Perde l’Inter, si ferma la Lazio, cade la Roma e sviene infine il Milan sul più bello, quando poteva agganciare i nerazzurri al secondo posto in un derby dell’orgoglio. Altro che calcoli sul +18 in classifica e sulla giornata in cui Spalletti si cucirà finalmente addosso il primo scudetto italiano: il Napoli potrebbe sorvolare sul campionato e pensare soltanto alla Champions, tanto le altre continuerebbero la loro folle gara a eliminazione. La differenza morale è di trenta punti. E l’unica che sembra aver acquistato un ritmo diverso, la Juve, è precipitata per altri motivi. Poteva il Milan non dire la sua in questo minicampionato? E infatti. Pari da non crederci con la Salernitana. Un 1-1 da batticuore, con mille occasioni, salvataggi miracolosi sulla linea (di Ochoa) o al limite dell’area (di Maignan), rigori cancellati o non visti, qualche rissa qua e là”.

