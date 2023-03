Il Napoli festeggerà lo scudetto contro Juve, Salernitana o Fiorentina (CorSport)

Il calcolo delle probabilità considerando anticipi e posticipi fissati dalla Lega Serie A. Al Napoli bastano 15 punti. Quota scudetto a 85 punti

Con gli anticipi e i posticipi fissati dalla Lega Serie A fino alla fine di aprile, è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per lo scudetto del Napoli. O meglio, per capire quando potrà arrivare la matematica certezza del titolo. È molto probabile che lo scudetto arrivi tra la 29esima e la 32esima giornata, scrive il Corriere dello Sport.

“Calendario alla mano, molti sono pronti a scommettere in un meraviglioso amarcord: il 29 aprile 2023, esattamente 33 anni dopo quel Napoli-Fiorentina del 29 aprile 1990, il destino (o la mano del D10S, fate voi) mette su un vassoio d’argento il derby campano con la Salernitana proprio al Maradona. A Osimhen e compagni servono 5 vittorie (o 15 punti) per trasformare il sogno in realtà e la quinta potrebbe cadere proprio in quel sabato pomeriggio di fine aprile, alle ore 15, giusto per sfruttare fino all’ultimo raggio di sole di una giornata che si preannuncia caldissima per poi scatenare la felicità nelle strade fino a notte fonda”.

Il quotidiano sportivo calcola le possibili combinazioni. Se il Napoli vincesse tutte le partite da qui al 29 aprile, il vantaggio che ha in classifica non sarebbe più colmabile, nemmeno se Lazio e Inter le vincessero tutte. Se invece la squadra di Spalletti commetterà un passo falso, potrebbe brindare nel turno infrasettimanale di inizio maggio a Udine, ammesso che Lazio e Inter le vincano tutte fino ad allora. C’è da calcolare solo la variabile Juventus che al momento ha 30 punti in meno del Napoli che, se la penalizzazione fosse tolta, si dimezzerebbero. Il verdetto arriverà il 19 aprile, quattro giorni prima dello scontro con il Napoli allo Stadium, in programma il 23. Se alla Juve fossero tolti i 15 punti di penalizzazione e vincesse anche la sfida contro il Napoli, la squadra di Spalletti dovrebbe aspettare qualche settimana per festeggiare, e si arriverebbe a Napoli-Fiorentina, calendarizzata per il 7 maggio.

“Di sicuro la quota scudetto è fissata a 85 punti, il massimo che potrebbe raggiungere la Lazio facendo un clamoroso filotto di 11 vittorie. Al Napoli basterebbero due successi e nove pareggi per arrivare a 86”.

