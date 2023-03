Il Napoli diventa un problema di matematica alle elementari

«La squadra di calcio del Napoli ha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del Napoli?».

Come rendere piacevole la matematica? Con questo Napoli si può. È emersa da qualche giorno la notizia che in una scuola della Campania si è svolto un problema di matematica con oggetto lo scudetto del Napoli, come ha riportato questa mattina il Corriere del Mezzogiorno. Il testo del problema è quanto meno singolare:

«La squadra di calcio del Napoli ha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del Napoli?».

Il compito è stato assegnato lunedì scorso a Torre del Greco da un’insegnante, la maestra Lella, docente dell’istituto comprensivo Giacomo Leopardi e di seguito pubblicato su Facebook dalle mamme dei bambini. Come rendere più affascinante la matematica.

Del resto, il compito non scritto degli insegnanti è anche quello di rendere più “simpatiche” le proprie materie, proprio per invogliare gli alunni ad appassionarsi ad esse. E così la stagione arrembante del Napoli ha finito per sbarcare anche, a suon di record, nei problemi di matematica. E a giudicare dai risultati ottenuti, sembra proprio esserci riuscita. In tanti infatti hanno ricondiviso il problema di matematica, sottolineando proprio come questa formula abbia reso più simpatico una materia come l’aritmetica, da sempre ostica per i più giovani.

