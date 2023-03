Ibrahimovic salta le tre partite con il Napoli, a rischio il mese di aprile

Secondo quanto riporta Sky Sport, l’infortunio alla coscia sarebbe più grave del previsto e potrebbe mettere a rischio tutto il mese di aprile

L’infortunio alla coscia che Zlatan Ibrahimovic si è procurato con la nazionale svedese è molto più serio del previsto, rivela Sky Sport. La punta del Milan salterà quasi sicuramente la partita contro il Napoli di campionato e i quarti di Champions Legue contro sempre contro la squadra di Spalletti, mettendo a serio rischio l’intero mese di aprile.

“Un altro problema fisico per Zlatan Ibrahimovic che era tornato in nazionale a un anno dall’ultima volta. Si è procurato con la Svezia un problema muscolare a una coscia che verrà valutato di settimana in settimana dallo staff medico del Milan. Dunque non una cosa di poco conto che mette a rischio l’intero mese di aprile dell’attaccante”.

Ibrahimovic salterebbe così cinque partite di campionato, a rischio anche il big match con la Roma.

ilnapolista © riproduzione riservata