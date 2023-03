I giornali spagnoli massacrano De La Fuente dopo il ko in Scozia

Sotto accusa per l’ampio turn over. «Qual è il piano di gioco?» «Ha fatto otto cambi e la squadra si è sciolta». «Si è dichiarato persino soddisfatto»

La stampa spagnola ha distrutto il nuovo Ct della Spagna De La Fuente in seguito alla sconfitta contro la Scozia per 2-0 valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Ne scrive anche il Telegraph.

Il Mundo Deportivo inizia già a porsi la domanda se De La Fuente sia l’uomo giusto per guidare la Spagna:

“La Roja cade a Glasgow con una doppietta di McTominay nel primo ko dell’era De La Fuente, un ko che semina dubbi”, aggiunge il quotidiano di Barcellona.

Il quotidiano madrileno Marca si chiede:

“Qual è il piano di gioco? la Spagna è una squadra incoerente che ha pagato i propri errori con una sconfitta dolorosa”.

Gli scozzesi maramaldeggiano, come leggiamo sullo Shipwreck di Glasgow:

“La Roja, senza giocatori del Barcellona nella formazione di partenza, cade contro la Scozia proponendo una pessima prestazione. De le Fuente ha fatto otto cambi e la squadra si è sciolta in difesa, solo Joselu ha creato pericolo in attacco”.

Nel programma televisivo El Chiringuito, il presentatore Josep Pedrerol ha detto:

“Non lo so se Luis de la Fuente sia il miglior candidato per la Spagna, ma è ingiusto ricordare Luis Enrique. Ha avuto il suo ruolo al Mondiale, facendo lo streamer”, riferendosi alle apparizioni di Luis Enrique sulla piattaforma di social media Twitch durante il Mondiale in Qatar.

La leggenda del Real Madrid Guti è andato giù pesante, sempre al Chiringuito:

«Le parole di soddisfazione di Luis de la Fuente sono preoccupanti perché i giocatori vanno a casa pensando di essere stati bravi. Quando inizi la tua carriera in nazionale è normale provare giocatori diversi, ma devi avere una base. Non è normale cambiare otto giocatori rispetto alla partita contro la Norvegia. I tifosi pensano che l’allenatore abbia cercato di accontentare tutti».

La radio sportiva Cadena Ser, non ha avuto pietà per De la Fuente:

“La cosa peggiore non è la sconfitta, ma la mancanza d’identità. Bisogna dare tempo all’allenatore, ma i giocatori sono alla ricerca di riferimenti in panchina come hanno fatto con Luis Enrique e non li hanno trovati in Luis de la Fuente”.

Su Twitter, Iker Casillas ha scritto:

«Sabato scorso la Spagna è stata incredibile. Avremmo vinto il quarto Euro. Nessuno si ricorda di Luis Enrique. Oggi l’allenatore è un disastro. La Spagna è un disastro. Non si qualificheranno nemmeno. E abbiamo appena iniziato».

El sábado España era la leche. Íbamos a ganar la 4ª Eurocopa. Nadie se acordaba de Luis Enrique. Hoy el seleccionador es una ruina. España un desastre. No se clasifican para la Euro. Y acabamos de empezar… 🤦🏻‍♂️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 28, 2023

