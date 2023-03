Emre Can: «Non mi lascio più condizionare dalle critiche social, ci sono cose più importanti»  

«Mancare la Coppa del Mondo è stato molto amaro. Ma è anche vero che avevo giocato poco nella prima metà della stagione e quando ero in campo non ero abbastanza bravo. Ero anche molto insoddisfatto di me in quella fase, non avevo né la fiducia del mister né la fiducia in me stesso, dovevo guadagnarmi entrambe».

«Ho cambiato alcune cose. Mangiavo molta carne, oggi ne faccio a meno per qualche giorno, mangiando più pesce. Uso un anello per monitorare il mio sonno, misura il mio polso, le mie fasi del sonno. Ma queste sono tutte piccole cose. La cosa decisiva nella mia brutta fase è stata che ero mentalmente bloccato. Quando ero in campo si vedeva chiaramente».

Per questo, Emre Can è stato spesso criticato da esperti e tifosi. Racconta come ha affrontato le critiche.

«All’inizio della mia carriera aprivo sempre Instagram subito dopo le partite per leggere ogni commento su di me. Alcuni scrivevano che ero il migliore, altri che non sapevo fare niente. Sono cose che non lascio più avvicinare a me. Ci sono cose più importanti nella vita. Ciò che è importante per me è quello che dicono gli allenatori, gli amici e la famiglia sulla mia prestazione». Durante la sua permanenza a Torino, ad Emre Can fu diagnosticato un tumore alla tiroide. Ne parla.