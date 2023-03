Dopo una sconfitta già avevano smontato le bancarelle con le bandiere e invece siamo ancora a +18

Una giostra di rabbia, classe, talento, occhi. Kvicha grida al mondo che il pallone è il giocattolo delle meraviglie

🥺 Brillano gli occhi, il cuore si spinge fuori dal petto, notti insonni, agitate bandiere di stagioni in attesa. Ad ogni angolo delle strade dell’anima, le finestre si spalancano al sole che torna ed inneggia all’amore. E’ Grande come il Napoli, sincero come Napoli.

🧐 Pronti via: <<Addo’ sta Meret? >> Ma il portierone di scorta hai guanti e gli occhi giusti. Gasp non si smentisce, cazzotti e palla lunga, il suo pressing si ferma a Via Terracina a fine primo tempo.

😶 Politano si inceppa sul più bello; Spara su Musso il primo coriandolo della gara. Loro resistono, noi a passo lento, sembrava un remake di Napoli-Lazio ma un’affamata due giorni a dieta non riesce a stare dopo cerca la preda, l’agguanta, la sbrana. Devastanti.

😍 Il Jack Kerouac dei prati accomoda per le terre le sagome bergamasche, rimanda al ricordo del Luna Park è all’indimenticabile Tagadà. Una giostra di rabbia, classe, talento, occhi. Kvicha grida al mondo che il pallone è il giocattolo delle meraviglie. A te i versi di Cikovani: “così fresco è il senso di libertà. Brilla così col tuo volto infantile! E noi con te, sul tuo pianeta, Kvaraviglia.

😲 Facciamo un bando per ricercare nuovi scrittori capaci di narrarci le innumerevoli gesta dello Spaccanapoli a mandorla! Quando è uscito, si è zittito persino il mare, senza di lui siamo tutti più soli; Con lui persino la nostra autostima prende coraggio. KIMKIMKIMKIMKIMKIMKIMKIMKIMKIMKIMKIMKIMKIMKIMKIM

🥰 Stanilsav Caccioppoli, il matematico che azzera le percentuali di errori ed aumenta le possibilità di segnare. Victor, zero goal ma senza il suo fiuto non sarebbero arrivati i due di stasera. Entrambi, fondamentali!

👊 Già ci vedevano smontare le bancarelle, già avevano chiamato a raccolta i disinformatori di mestiere, Ed invece, nella settimana successiva alla sconfitta, siamo ancora più diciotto e con una giornata in meno alla nostra Primavera. Quella più bella,

Luciano Spalletti come CARLO III DI BORBONE; il sovrano della bellezza concreta.

Forza Napoli

Sempre e Comunque

<3

