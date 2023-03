«Dobbiamo allenarci, mica portare le mucche al pascolo», Mourinho boccia il ritiro della Roma in montagna 

Sul CorSport. Ha scelto di tornare in Algarve. Il club ha già preso contatti, ma se Mourinho non dovesse restare ci sarebbe da pagare una penale salata

«Dobbiamo allenarci, mica portare le mucche al pascolo». È con questa frase rivolta ad un suo collaboratore che José Mourinho ha liquidato l’idea di un ritiro estivo in alta quota, come gli era stato proposto dalla Roma. Lo Special One ha scelto di tornare ad Albufera, in Algarve, Portogallo, dove è già stato l’anno scorso con i giallorossi. Lo scrive il Corriere dello Sport. Sempre ammesso che Mourinho resti sulla panchina del club, altrimenti la Roma dovrà pagare una penale.

Il quotidiano sportivo scrive:

“La Roma, seguendo le indicazioni dell’allenatore, ha già preso contatti per il prossimo ritiro di luglio ad Albufeira, dove la squadra è stata la scorsa estate e anche a dicembre durante la sosta per il Mondiale. Se Mourinho resta la Roma torna in Algarve, in caso contrario, se un altro allenatore scegliesse una meta diversa, il club dovrebbe pagare una pesante penale”.

Del ritiro in Portogallo a Mourinho è piaciuto tutto, dall’albergo ai campi, ecco perché vuole replicare. E i Friedkin lo assecondano.

“Non ama lavorare in campagna. «Dobbiamo allenarci, non portare le mucche al pascolo», avrebbe detto con una battuta a chi gli proponeva un tradizionale ritiro in quota”.

