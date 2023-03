Con Kvaratskhelia un georgiano vincerà il Pallone d’Oro (Marca)

L’elogio di Marca secondo cui l’arrivo di Kvara in Italia ricorda quello di Weah, unico africano a vincere il premio citato.

La stampa spagnola ritorna sull’asso georgiano del Napoli, forse con la speranza di vederlo più spesso al Bernabeu. Il punto però è che secondo Marca Kvaratskhelia potrebbe presto vincere il Pallone d’Oro.

La teoria, e l’auspicio per Kvara, non si basa su una semplice ammirazione della gesta dell’esterno azzurro. Chi lo conosce da tempo non si stupisce del suo exploit:

“«Kvaratskhelia è un mio caro amico da quando ero piccolo, siamo sempre stati insieme. È un tifoso di calcio, vive per questo. È una persona fantastica e un ragazzo molto calmo», ha dichiarato il suo amico e compagno di squadra, Giorgi Mamardashvili, attuale portiere del Valencia“.

Marca continua il suo elogio verso Kvara:

“L’imminente scudetto del Napoli potrebbe essere il primo dai tempi di Maradona, questo ha portato la stella georgiana a guadagnarsi un soprannome all’altezza del traguardo: Kvaradona. Il giocatore georgiano tiene i piedi per terra e non vuole sentire paragoni con quello che, per molti, è il miglior giocatore della storia“.

Sul possibile Pallone d’Oro, secondo Marca, George Weah è il precedente che può far sperare i tifosi napoletani e georgiani:

“Le probabilità che un giocatore nato in Liberia diventasse il miglior giocatore del mondo erano scarse. Fino ad oggi nessun giocatore africano è riuscito a riconquistare il Pallone d’Oro. Il liberiano è arrivato in Italia per sostituire un leggendario calciatore del Milan, Marco Van Basten. Kvaratskhelia è sbarcato nel sud Italia con l’intenzione di far dimenticare Insigne”.

Infine Marca conclude con un cenno alla Champions, dove il destino ha voluto mettere contro proprio il Milan (che fu di Weah) e il Napoli (di Kvaratskhelia):

“Se Kvaratskhelia vuole costruire la propria strada, il Milan è il primo ostacolo da superare. Come se Maradona gli avesse lasciato un’eredità: «Superali, come facevo io ai suoi tempi»“.

