Avvocato Juventus: «Siamo nella piena regolarità procedurale»

Al termine dell’udienza preliminare: «Il giudice ha preso atto e ha disposto la citazione per l’udienza del 10 maggio. Quindi aspettiamo il 10 maggio per i passaggi successivi»

L’avvocato della Juventus, Maurizio Bellacosa, ha parlato al termine della prima sessione dell’udienza preliminare del procedimento sui conti della società bianconera. Di seguito le parole dell’avvocato della Juventus quest’oggi:

«Siamo nella piena regolarità procedurale. Alcune parti civili hanno chiesto la citazione di due società, Juventus e Ernst&Young, come responsabile civile, quindi per chiedere i danni rispetto ai fatti che la pubblica accusa suppone siano stati commessi dai loro amministratori e rappresentanti. Il giudice ha preso atto e ha disposto la citazione per l’udienza del 10 maggio. Quindi aspettiamo il 10 maggio per i passaggi successivi. Completata la fase della costituzione delle parti – ha aggiunto – si aprirà la fase delle eccezioni preliminari: la prima è quella della competenza territoriale».

La Juventus ed Ernst & Young sono state citate come responsabili civili nel processo sui conti della società bianconera. Il Gup Marco Picco, oggi a Torino nel corso dell’udienza preliminare, ha accolto una richiesta di alcune aspiranti parti civili. L’udienza è stata aggiornata al 10 maggio per discutere ulteriormente il loro ingresso nel processo. La Juventus è già presente fra gli imputati del procedimento in qualità di persona giuridica.

