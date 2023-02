Stich: «I tennisti di oggi sono piagnucoloni, e pensano troppo ai soldi»

L’ex campione tedesco alla Faz: “Se oggi non riesci a passare dalla terra battuta al cemento in una settimana dovresti chiederti perché…”

“I tennisti di oggi sono piagnucoloni”. Lo dice Michael Stich in un’intervista alla Faz. Il tedesco contraltare di Boris Becker è rimasto un tradizionalista. Difende il vecchio format della Coppa Davis, e spiega perché la nuova generazione di tennisti non è pronta a fare troppi sacrifici solo per il blasone della competizione a squadre.

“Le diverse superfici non sono più così diverse – dice – Tutto è convergente in termini di velocità. Ecco perché la generazione di oggi gioca per lo più un tennis molto simile. Tutto è atletico, dinamico, gran parte della linea di fondo. Sono state proprio le differenze a rendere il tennis e la Coppa Davis così speciali. Ricordo solo il match tra Michael Westphal e Tomas Smid nel 1985 quando il campo si staccò… È sempre una questione di quanto mi impegno. Ma se di questi tempi non riesci a passare dalla terra battuta al cemento in una settimana, dovresti chiederti perché non è possibile”.

I soldi, la questione è tutta lì. I giocatori “siano diventati imprenditori individuali. Ai nostri tempi ci sono stati i primi giocatori che viaggiavano con le squadre. C’era un fisioterapista, c’era anche un addetto stampa e, ovviamente, c’erano i dirigenti. Ma oggi l’intero apparato è molto più grande. Djokovic aveva da otto a dieci persone sugli spalti durante gli Australian Open. Quando dovevo andare in America io, dicevo al mio allenatore: “Dai, faccio le tre settimane da solo”. Tutto è molto più professionale oggi”.

La rivoluzione della Coppa Davis per Stich è stata un “disastro. Ho trovato terribile sventrare una competizione che esiste da oltre 100 anni solo per i soldi. Semplicemente perché quella sensazione di partite in casa, di tifosi allo stadio che ti sei scelto, non c’è più. L’ITF è stato accecato dai numeri. Avrebbe avuto senso chiedere a gente del mondo del tennis. E con questo non intendo necessariamente persone come me o una generazione anche precedente, alcune delle quali troppo attaccate alla tradizione. Devi pensare al futuro, e avresti dovuto coinvolgere più giocatori per farlo. A mio avviso, Kosmos ha adottato un approccio sbagliato e ha creduto che si trattasse solo di questioni economiche. La Coppa Davis rappresenta molto di più”.

Per Stich il tennis sui 5 set è un altro pianeta: “Ai nostri tempi giocavamo spesso le finali su cinque set nei normali tornei. Non l’ho mai trovato male, anche se lo stress è indubbiamente più alto. Ma alla fine non importa se gioco cinque ore e mezza, come nella Coppa Davis del 1994 contro Thomas Muster, o tre ore. Il problema è che anche le partite al meglio delle tre impiegano troppo tempo di questi tempi. Questo è semplicemente troppo dispendioso in termini di tempo e non è più attraente per il telespettatore. Anche se ovviamente offre il massimo del dramma. Le partite di sei ore non sono il futuro del tennis”.

