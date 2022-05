La Faz e Becker: “I tedeschi godono per gli eroi caduti, quanta differenza con Maradona e Pantani”

Scrive la Faz:

si può sicuramente avere l’impressione che i tedeschi siano stati più duri con i loro eroi sportivi rispetto ad altre nazioni. Ad esempio, l’icona del calcio argentino Diego Maradona non è onorato incondizionatamente dai suoi connazionali nonostante i suoi tanti errori umani? Gli italiani, che a Napoli e dintorni sono anche seguaci di Maradona, sembrano essere molto più interessati alle imprese sportive e alle circostanze misteriose della morte di Marco Pantani che al suo passato di doping e droga. E l’eccezionale calciatore nordirlandese George Best non era forse un fenomeno della cultura pop britannica proprio perché incarnava senza pietà il bon vivant che ha fallito in molte campi?