Sergio Volpini, “l’ottusangolo”: «Marina La Rosa conosce i miei peggiori segreti»

Mi faccia un esempio.

«A gennaio 2001, a trasmissione appena finita, il suo nome era già arrivato in America, il mio al massimo a Trieste. Ebbene, si intrufolò in camera mia come un ladro per affrontare il discorso di quanto il successo dipendesse da noi o dal sistema»

Sergio è stato l’unico ad andare al funerale di Pietro

«Frequentavo la sua casa, avevo dormito lì tante volte. Conoscevo Kasia, la figlia…». Con gli altri partecipanti hanno ancora una chat di gruppo. Con alcuni si sente normalmente come con Marina La Rosa che resta una grande amica