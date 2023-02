Il pm Santoriello: «la contestazione dei tifosi del Napoli a De Laurentiis è fuori da ogni logica»

Sempre in quel convegno: «Fare impresa nel calcio è molto difficile, si è legati a certe portate demagogiche ingenue e populistiche»

Questo è l’intervento dell’ormai celebre pm Ciro Santoriello – tra i titolari dell’inchiesta Prisma – balzato da ieri sera agli onori delle cronache. Un account juventino è risalito al convegno del 2019 (organizzato tra l’altro anche dalla Grassani e Associati) che aveva come tema “Il modello organizzativo e le società calcistiche: la prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e giustizia sportiva”.

Qui – nel video c’è – lui ha pronunciato le dichiarazioni: «Sì, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus». In questo contesto ricorda però che ha archiviato una denuncia per falso in bilancio ai danni della Juventus (come gli hanno riconosciuto quasi in coro l’avvocato della Juventus Chiappero, La Stampa e Tuttosport).

Il suo discorso è da ascoltare. Ci preme qui sottolineare un passaggio relativo al Napoli.

In generale, per spiegare la specificità dell’impresa calcistica, lui dice:

«nel calcio non sono bravo solo se faccio gli utili ma solo se contestualmente vinco gli scudetti. (…) Sotto questo profilo la contestazione che i tifosi del Napoli muovono a De Laurentiis è fuori da ogni logica. De Laurentiis ha la società che arriva sempre seconda e terza e l’ha presa in Serie C. L’impeto popolare e la valutazione di capacità di De Laurentiis come presidente è negativa ma non c’entra nulla, dovrebbe essere decisamente positiva. Nel calcio è un modo di fare impresa molto difficile legato a certe portate demagogiche ingenue e populistiche».

ilnapolista © riproduzione riservata