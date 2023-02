Osimhen: «Che i top club mi osservino di dà le motivazioni giuste. Per il futuro decide la società»

A Espn: «Essere il capocannoniere non è la mia priorità. La squadra viene prima della mia ambizione personale»

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, autore della prima rete di ieri sera contro l’Eintracht, ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di ESPN sul suo futuro

«Quando stai facendo così bene, è normale che i migliori club di tutto il mondo ti guardino, soprattutto nei primi cinque campionati. Ed essere in grado di attirare l’interesse di questi top club dimostra che sto andando alla grande e mi dà la motivazione per fare ancora di più per me e la mia squadra»

Tante le voci sul suo futuro e sull’interesse di tantissimi club anche di Premier

«Io però sono concentrato sul Napoli in questo momento e loro hanno l’ultima parola. Voglio solo aiutare la mia squadra a vincere partite e trofei. Alla fine della stagione, vedremo cosa succederà, ma non dipende da me. Spetta al club decidere»

Il suo pensiero però è sempre al bene della squadra

«Essere il capo cannoniere in realtà non è la mia priorità. La squadra viene prima della mia ambizione personale. Finché la squadra vince, non mi importa chi ottiene i gol o se vinco il capocannoniere o meno»

