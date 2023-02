Malagò si tiene stretto le sue campionesse: «Fontana resta nazionale italiana, e brava Egonu»

Sulla pluricampionessa olimpica di short track: “Ci siamo sentiti, e il fatto che gareggi per l’Italia non è in discussione”

“Mi ha chiamato lo scorso fine settimana e ci siamo sentiti diverse volte. Ci tengo a dirlo: il fatto che Arianna Fontana gareggi per l’Italia non è in discussione e penso questa sia una bella notizia”. Giovanni Malagò si tiene stretto le sue campionesse. Dopo aver fatto i complimenti a Paola Egonu per la sua serata Sanremese (“Secondo me è stata bravissima, ha detto cose in modo moderato e importante”), il Presidente del Coni affronta il tema Fontana, al centro di una lunghissima polemica con la Federghiaccio. La stessa pluricampionessa olimpica aveva minacciato (per poi smentire) di andarsene a gareggiare per la nazionale Usa di short track.

Malagò taglia: “Non dico che sia stata male interpretata, ma non ha avuto la precisione di raccontare il suo stato d’animo dovuto ad alcune considerazioni fatte in alcuni momenti della sua carriera. Ne ho parlato anche con Gios (presidente della Fisg, ndr): se ci sono delle questioni aperte vanno circostanziate. Poi chi deve giudicare farà le sue valutazioni. Ma alla fine di queste telefonate la mia fiducia in Arianna è al 100% immutata”.

