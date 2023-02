Malagò e i giudici anti-Juve: «Il Collegio di Garanzia non lo sceglie il Coni», e promuove Egonu

“È un organo indipendente. Paola Egonu a Sanremo è stata bravissima, ha detto cose in modo moderato e importante”

“Il Coni non c’entra niente, c’è disinformazione o non conoscenza”. Insomma non è colpa sua. Giovanni Malagò si smarca dalla polemiche sulle dichiarazioni “anti-Juve” dei giudici del Collegio di Garanzia presso il Coni. Al presidente del Coni tocca – giustamente, anche – fare una piccola lezione di diritto sportivo: “Questi giudici non sono più scelti dal Coni, non da oggi ma da qualche anno”.

“Il Collegio di Garanzia presso il Coni significa che fisicamente questi giudici sono nelle stanze di questo palazzo. Ma sono scelti da una commissione di garanzia le cui persone sono votate da Giunta e Consiglio nazionale, che hanno proposto delle persone sulla base di un bando sentita l’autorità di Governo. Anche sul profilo dell’individuazione, quindi, il Coni non c’entra nulla. Se poi qualcuno voleva strumentalizzare… ci vuole tanta pazienza”.

Parla anche della Egonu:

“Il discorso Nazionale non compete a me, ma ai tecnici. Detto ciò, sono convito che Paola sarà sicuramente una delle protagoniste della nostra squadra” – continua poi sul Festival– “Secondo me è stata bravissima, ha detto cose in modo moderato e importante io e lei sappiamo che mi sono adoperato per diversi mesi affinché andasse a Sanremo e sono felice del suo messaggio“

