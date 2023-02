“Maignan si è affidato a un mago dei muscoli che ne ha ostacolato la guarigione” (CorSera)

“Per accelerare il recupero per i Mondiali, si è affidato a un fisioterapista, presunto mago dei muscoli”. Il portiere del Milan è fermo da cinque mesi

Su Mike Maignan se ne sono dette tante, tutti hanno commentato i vari slittamenti sul recupero del portiere del Milan che, viste le ultime uscite dei rossoneri, appare oggi più importante di quanto non si sapesse già.

In pochi però hanno approfondito il suo percorso di recupero, ultimo il Corriere della Sera che scrive della responsabilità di un fisioterapista vicino a Maignan:

“Il Milan scivola all’indietro in classifica e il francese, che ha disputato l’ultima partita il 18 settembre, ieri ha lavorato fra la palestra e la piastra dei portieri per tornare a disposizione, dopo un calvario non privo di zone d’ombra.”

Il riassunto che ne fa il quotidiano è breve ma puntuale:

“Riassunto: i primi esami evidenziano una lesione del mediale del polpaccio sinistro mentre a ottobre, quando Magic Mike sogna ancora di partecipare al Mondiale, riporta un problema al soleo della stessa gamba. Addio Nazionale. Nel ritiro di Dubai di dicembre il campanello d’allarme risuona di nuovo, tanto che il duo Maldini-Massara inizia a contemplare l’idea di portare anzitempo a Milanello Sportiello (ma poi si vira sul colombiano Vasquez). Le settimane scorrono e dal college rossonero trapela prudenza sui tempi di rientro di Maignan. Nonostante il giocatore sia clinicamente guarito, nessuno si sbilancia su una data certa di rientro per due motivi: da cinque mesi Maignan non effettua salti e balzi, elementi fondanti per un allenamento da portiere e nessuno può a priori ipotizzare se la cicatrice darà problemi quando inizierà a lavorare.”

Chiaro che qualcosa non è andato secondo i piani del Milan, forse più di qualcosa:

“La verità è che Maignan, per accelerare il recupero con affaccio sul Qatar, si è affidato a un fisioterapista, presunto mago dei muscoli che invece di accelerare la soluzione del problema ha ostacolato la guarigione.”

