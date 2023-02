Maignan chiude le polemiche: «Le mie uniche droghe: fede, lavoro e vittorie»

Su Instagram le storie che confermano il suo ritorno: «L’aquila vola ancora una volta. Mi riconosci?! Sono tornato!»

Il portiere del Milan, Mike Maignan, ieri sera era titolare contro l’Atalanta. Il Milan ha vinto 2-0 e la Dea non ha impegnato quasi mai il francese fra i pali.

Prima da titolare al rientro dell’infortunio e porta inviolata. Non poteva immaginare miglior ritorno dopo l’infortunio al polpaccio che lo teneva lontano dal campo da settembre scorso.

Oggi, Maignan ha tenuto a ribadire il concetto ed assicurare i tifosi su Instagram con una storia.

Sgombra il campo da qualsiasi polemica, come quella che parlava dell’intervento di un fisioterapista stregone intervenuto per risolvere il suo problema al polpaccio.

«Le mie uniche droghe: Fede, lavoro e vittorie».

Gli fa eco il profilo ufficiale del Milan che sempre su Instagram segnala il ritorno di Maignan fra i pali rossoneri.

“L’aquila vola ancora una volta. Sono tornato.”

Sono state diverse le voci critiche sulla gestione dell’infortunio di Maignan. Qualche tempo fa il Corriere della Sera aveva richiamato il famigerato fisioterapista misterioso:

“Riassunto: i primi esami evidenziano una lesione del mediale del polpaccio sinistro mentre a ottobre, quando Magic Mike sogna ancora di partecipare al Mondiale, riporta un problema al soleo della stessa gamba. Addio Nazionale. Nel ritiro di Dubai di dicembre il campanello d’allarme risuona di nuovo. Le settimane scorrono e dal college rossonero trapela prudenza sui tempi di rientro di Maignan. Nonostante il giocatore sia clinicamente guarito, nessuno si sbilancia su una data certa di rientro per due motivi: da cinque mesi Maignan non effettua salti e balzi, elementi fondanti per un allenamento da portiere e nessuno può a priori ipotizzare se la cicatrice darà problemi quando inizierà a lavorare. La verità è che Maignan, per accelerare il recupero con affaccio sul Qatar, si è affidato a un fisioterapista, presunto mago dei muscoli che invece di accelerare la soluzione del problema ha ostacolato la guarigione.”

