La “famiglia” Roma non sta bene, ma non è tutta colpa di Zaniolo (CorSera)

A decidere l’eliminazione dalla Coppa Italia sono stati una paperissima di Kumbulla e un autogol di Celik. La Roma continua a farsi male da sola.

“La famiglia giallorossa, come la chiama Mou, non sta bene. Ma non è tutta colpa di Zaniolo“.

Lo scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Ieri la Roma è stata eliminata dalla Coppa Italia dalla Cremonese, che aveva già fatto fuori il Napoli. Ora la squadra di Alvini è “unica tra le 20 squadre di serie A che non ha ancora vinto una partita in campionato, ma che vola in semifinale di Coppa”. Mourinho ha iniziato con i ragazzini in campo, i bambini, come li chiama lui.

“Alvini ha fatto turnover — fuori il portiere Carnesecchi e nel primo tempo il bomber Okereke — ma i suoi cambi sono stati molto più produttivi di quelli di Mou, che ha lasciato in panchina Dybala, Abraham e Smalling per poi farli entrare nella ripresa. Hanno deciso una paperissima di Kumbulla e un autogol di Celik. La Roma, insomma, continua a farsi male da sola. La Cremonese ha giocato una gara ordinata, con qualche perdita di tempo di troppo sopportata dall’arbitro Fabbri, e ha meritato di andare avanti peril coraggio dimostrato. Tra primo e secondo, mentre Mou cambiava anche il modulo passando alla difesa a 4, Ballardini ha messo i titolari per dare il segnale alla squadra: si può fare”.

E’ finita con il pubblico dell’Olimpico che fischiava.