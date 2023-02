La Cbs: il Napoli ha costruito una corazzata a prezzi stracciati

Il tweet di un suo giornalista: 102 milioni per sette titolari di ieri sera, un business straordinario a costo di saldo. Una lezione di management

Il Napoli ha costruito una corazzata a prezzi stracciati: Kvara 10 milioni, Di Lorenzo 8. Lo ricorda un tweet di Matteo Bonetti commentatore alla Cbs per il calcio europeo. Con un tweet ha voluto ricordare che il Napoli ha speso appena 102 milioni di euro per acquistare sette degli undici titolari di ieri sera contro l’Eintracht:

Dagli 8 milioni per Di Lorenzo (preso dall’Empoli) ai 21 per Lobotka che era stato pure relegato nel dimenticatoio da Gattuso. Appena 14 per Rrahmani e 15 per Anguissa. Kim, il grande Kim, 18 milioni.

Reminder of what Napoli spent for some of their star players: €21m – Lobotka

€18m – Kim

€16m – Zielinski

€15m – Zambo Anguissa

€14m – Rrahmani

€10m – Kvaratskhelia

€8m – Di Lorenzo Incredible business across the board — Matteo Bonetti (@Bonetti) February 21, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata